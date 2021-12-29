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Изнасиловавшего 27 россиянок бывшего сотрудника МВД оставили в колонии

Свердловский суд не смягчил наказание полицейскому Косицыну за изнасилование 27 девушек

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Свердловский областной суд отменил смягчение наказания 44-летнему бывшему сотруднику МВД России Артуру Косицыну, отбывающему 13-летний срок за изнасилование 27 девушек в Москве. Об этом в среду, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В облсуде отменили решение Тагилстроевского районного суда, который, как сообщалось 3 декабря, удовлетворил ходатайство Косицына об освобождении на год раньше срока: экс-полицейский просил заменить ему пребывание в колонии на принудительные работы. Против освобождения маньяка тогда выступала прокуратура и администрация колонии.

В 2011 году Нагатинский суд Москвы приговорил россиянина к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы. После отбытия половины срока в 2017 году он начал просить о замене оставшейся части срока на принудительные работы.

По данным следствия, с 2005 по 2009 год жертвами Косицына, работавшего инспектором ДПС, стали 27 женщин в районах Москвы Бирюлево и Зябликово. Он совершил восемь изнасилований, пять покушений на изнасилование, 18 эпизодов насильственных действий и четыре покушения на сексуальное насилие. Для устрашения женщин полицейский использовал жезл дорожного инспектора, в который было вмонтировано шило — им он колол в шею жертвам.

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Елизавета Новикова
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