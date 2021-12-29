Переселенный в нацпарк тигр поймал изюбря и устроил пир

Амурский тигр по кличке Горный, которого ранее отловили близ села Нагорное и переселили в нацпарк «Зов тигра» в Приморье, начал обустраиваться и охотиться на новом месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

Как рассказали в центре, в конце ноября — начале декабря хищника стали замечать у жилых домов в Пожарском районе. Он не боялся людей и успел задавить семь собак. В связи с этим его решили отловить и выпустить в дикую природу, подальше от населенных пунктов. При этом на тигра надели ошейник с GPS-передатчиком, благодаря которому за его передвижениями могут следить специалисты нацпарка.

«Сотрудники Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" посетили кластер тигра под рабочей кличкой Горный. Хищник добыл изюбря и пировал на его останках более недели… Горный не хулиганит — населенные пункты далеко», — уточнили в центре.

Ранее в декабре сообщалось, что в Еврейской автономной области (ЕАО) тигрица по кличке Светлая в третий раз стала матерью. У нее появились два детеныша, которые попали на фотоловушку.

