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Поклонская предложила Украине помощь с наведением порядка в стране

Наталья Поклонская посоветовала Киеву разобраться с теми, кто устроил переворот в 2014-м

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Посол России в Кабо-Верде и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская посоветовала украинским властям судить за государственную измену организаторов «Майдана». В своем Telegram-канале она также предложила Киеву помощь с наведением порядков в стране, «если не получается самостоятельно».

«Вместо того, чтобы привлекать предателей Украины у себя под носом, украинские прокуроры заглядывают в Россию. Коллеги, займитесь делом. Разберитесь с теми, кто организовал госпереворот в 2014 году, и тогда закончится бардак в стране», — написала Поклонская.

Ранее офис генерального прокурора Украины направил в суд уголовное дело против Поклонской. Ее, а также главу Крыма Сергея Аксенова, председателя госсовета республики Владимира Константинова обвинили в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины, а также действиях, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти в составе преступной организации.

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Варвара Кошечкина
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