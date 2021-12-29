Непривитых россиян предупредили о риске подорожания кредитов

В следующем году россияне, которые будут обращаться за новыми ипотечными или крупными потребительскими кредитами, могут столкнуться с требованием предоставить справку о вакцинации от коронавируса. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, в банковской среде рассматривают вариант, при котором для непривитых граждан стоимость займа будет значительно дороже. Такой сценарий возможен из-за повышения страхового тарифа, предупредил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Кредитные организации сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки жизни и здоровья. У банка есть полное право поднять проценты, так как страхование снижает риски банков. Кредиты со страхованием предлагают под более низкие ставки, чем без страхования.

Впрочем, однозначного ответа на этот счет пока нет даже среди страховщиков. Опрошенные эксперты предлагают не создавать излишней финансовой нагрузки для тех, кто находится в уязвимом положении.

Ранее адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов объяснил, как распознать невыгодные условия, которые кредитные организации пытаются навязать заемщику при заключении договора. Эксперт напомнил, что в большинстве случаев лишние «галочки» противоречат действующему законодательству. Наиболее распространенный вариант — это включение положений о необходимости страхования кредита, однако это условие возможно только в добровольном порядке. «Вместе с тем, ни гражданским законодательством, ни Федеральным законом № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" не установлено обязательное страхование в случае заключения договора потребительского кредита», — подчеркнул Данилов. Адвокат пояснил, что клиент банка может защитить свои права, обратившись не только в суд, но и с заявлениями в Центробанк и Роспотребнадзор.

В июле в Центробанке рассказали о новых уловках страховых компаний. Регулятор рассказал, что ему регулярно приходят сообщения от потребителей финансовых услуг: те жалуются, что при досрочном погашении потребкредита им не возвращают часть страховой премии. При этом с сентября 2020 года действуют изменения, которые обязывают страховые компании это делать. регулятор зафиксировал случаи, при которых с заемщиками оформляли договор страхования, который предполагает несколько страховых рисков. Когда россияне досрочно погашают кредит и обращаются за возвратом части уплаченной страховой премии, им возвращают только связанные с рисками средства, служащие «целям обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа)».