Раскрыта одна из тем переговоров Путина и Байдена

Представитель американской администрации высокого ранга раскрыл одну из тем телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Он сообщил об этом в среду, 29 декабря, на специальном телефонном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

По его словам, Байден намерен заявить, что Вашингтон в диалоге по безопасности с Москвой будет координировать шаги с союзниками.

«Президент Байден, когда будет говорить с президентом Путиным, ясно даст понять, что мы продолжим тесно координироваться с нашими союзниками и партнерами по всем этим вопросам», — сказал американский чиновник.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНВ) Белого дома Эмили Хорн сообщил, что у лидеров двух стран запланирован телефонный разговор на 15:30 по московскому времени. По их информации, он должен состояться по инициативе российского лидера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию.