Почти половина украинцев назвали Зеленского разочарованием года

Почти половина украинцев назвали президента Владимира Зеленского разочарованием года, а более 17 процентов считают его политиком года. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, передает «Интерфакс — Украина».

Разочарованием года считают Зеленского 45,1 процента опрошенных. Еще 8,5 процента назвали экс-президента Петра Порошенко, 3,2 процента разочаровались в сопредседателе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке.

При этом 17,3 процента украинцев считают Зеленского политиком года. В список политиков года, в частности, вошли бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого назвали 8,1 процента респондентов, и Порошенко (его выбрали 8 процентов).

Ранее сообщалось, что почти две трети украинцев выступают против выдвижения Зеленского на второй срок. Кроме того, 67,4 процента полагают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении.

Порошенко заявил, что украинцы в своем отношении к Зеленскому сбросили розовые очки.