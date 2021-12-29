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Почти половина украинцев назвали Зеленского разочарованием года

Опрос: 45,1 процента украинцев считают президента Владимира Зеленского разочарованием года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Почти половина украинцев назвали президента Владимира Зеленского разочарованием года, а более 17 процентов считают его политиком года. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, передает «Интерфакс — Украина».

Разочарованием года считают Зеленского 45,1 процента опрошенных. Еще 8,5 процента назвали экс-президента Петра Порошенко, 3,2 процента разочаровались в сопредседателе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке.

При этом 17,3 процента украинцев считают Зеленского политиком года. В список политиков года, в частности, вошли бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого назвали 8,1 процента респондентов, и Порошенко (его выбрали 8 процентов).

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Ранее сообщалось, что почти две трети украинцев выступают против выдвижения Зеленского на второй срок. Кроме того, 67,4 процента полагают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении.

Порошенко заявил, что украинцы в своем отношении к Зеленскому сбросили розовые очки.

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София Сарджвеладзе
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