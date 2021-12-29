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В Забайкалье открылся виртуальный Дом ремесел

Посетители виртуального Дома ремесел познакомятся с традициями Бурятии

Кадр: ГТРК Чита

Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкалья открыл виртуальный новогодний Дом ремесел. Такая информация появилась в группе «Живые традиции народов России» во «ВКонтакте».

Так, пользователи сети смогут познакомиться с традиционными ремеслами, технологиями и техниками народов края, а также посетить тематические онлайн мастер-классы. Посетители научатся изготавливать традиционные тряпичные куклы, шить бурятские шапки и делать нагрудное украшение «Энгэр».

Отмечается, что онлайн-экспозиция будет посвящена не только новогодней тематике. Разделы сайта будут пополняться в преддверии традиционных праздников — Масленицы, Пасхи, Троицы и так далее.

Ранее в декабре стало известно, что весной 2022 года в пригороде Улан-Удэ появится исторический квартал. Так, в квартале Гуннского городища, которое находится в Иволгинском районе, уже возвели музей в виде древнего строения с земляной крышей. Ожидается, что в 2022-м в нем появятся предметы быта, традиций и культуры.

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Мария Гейн
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