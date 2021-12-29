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Среда обитания

Известный футболист показал свой роскошный дом за 27 миллионов долларов

Футболист Уэйн Руни показал новый особняк, в который он переехал с семьей

Фото: Reuters

Британский футболист и тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни показал свой особняк в Великобритании. Известный спортсмен вместе с женой телеведущей Колин Руни и четырьмя детьми переехал в роскошный дом перед Рождеством. Фото семьи в новых интерьерах опубликовала журналистка в своем Instagram-аккаунте.

Супруги приобрели участок площадью более 16 гектаров в 2017 году за 5,4 миллиона долларов (400 миллионов рублей), однако четыре года их переезд откладывался из-за ремонта и начавшейся пандемии коронавируса. Вместе с обновлением интерьеров недвижимость обошлась паре в 27 миллионов долларов (почти два миллиарда рублей).

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В доме есть просторная гостиная с белыми стенами и камином, шесть спален, винный погреб, бар, бильярдная, кинотеатр, тренажерный зал, джакузи, бассейн, сауна, а также два лифта — для семьи и для гостей. Кроме того, бывший футболист обустроил себе отдельный кабинет и комнату для хранения сигар и виски. На территории участка расположены конюшня, огромный гараж на шесть машин, оранжерея и два искусственных озера.

Бывший товарищ Уэйна Руни по команде «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в начале 2021 года решил продать свой особняк в пригороде Манчестера. В одной из спален дома журналисты заметили картонную фигуру в полный рост канадского поп-исполнителя Джастина Бибера. Другая особенность здания — столовая и кинотеатр, где мебель покрыта мягкой ярко-фиолетовой тканью.

Нина Ташевская
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