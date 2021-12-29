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Чубайс назвал важнейшее достижение России

Чубайс: определение целей энергоперехода стало одним из важнейших достижений 2021-го

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал важнейшее достижение страны в 2021 году. По его словам, им стало определение целей энергоперехода, передает ТАСС.

«У нас не было целеполагания в энергопереходе до 2021 года, сегодня оно у нас есть в абсолютно признанном международном формате, и это одно из важнейших достижений уходящего года», — констатировал Чубайс. По его мнению, это крупнейший проект, который в XXI веке изменит страну.

Также Чубайс говорил о том, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. По его мнению, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов. Далее, полагает он, эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веке.

В середине октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Правительство разработало стратегию социально-экономического развития, в которой предусмотрено снижение выбросов при устойчивом экономической росте.

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Платон Щукин
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