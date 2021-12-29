Россиянам назвали популярные места внутри страны для путешествий на Рождество

Самыми популярными местами внутри страны для рождественских путешествий стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В период с 5 по 9 января большинство россиян предпочли отправиться в Москву, Санкт-Петербург и столицу Татарстана — Казань. Кроме того, интересными для поездок на Рождество стали Кисловодск, Нижний Новгород и Суздаль. Среди других направлений, популярных на январские праздники, были названы Осташков, Калининград, Саратов и Ярославль.

По данным аналитиков, число бронирований жилья для отдыха на Рождество Христово на 2022 год увеличилось на 16 процентов относительно прошлого года. По сравнению с 2020 годом спрос на путешествия в Москву вырос на 800 процентов, в Калининград — на 300 процентов.

Также выяснилось, что дешевле всего туристам обойдется поездка в Кисловодск. Таким образом, средние цены на размещение в отеле начинаются от 3,1 тысячи рублей за ночь. Путешествие в Ярославль выйдет самым дорогим — за сутки в гостинице придется заплатить от 8,5 тысячи рублей.

Ранее в декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала оптимальную стоимость туров на российские и заграничные курорты в Новый год. Средние цены на отдых в зимние праздники варьируются в пределах 120-150 тысяч рублей на человека. В стоимость входят размещение в отеле категории четыре или пять звезд, авиабилеты и минимальная новогодняя программа.