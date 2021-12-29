Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали популярные места внутри страны для путешествий на Рождество

Популярными городами для рождественских путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Казань

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Самыми популярными местами внутри страны для рождественских путешествий стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В период с 5 по 9 января большинство россиян предпочли отправиться в Москву, Санкт-Петербург и столицу Татарстана — Казань. Кроме того, интересными для поездок на Рождество стали Кисловодск, Нижний Новгород и Суздаль. Среди других направлений, популярных на январские праздники, были названы Осташков, Калининград, Саратов и Ярославль.

По данным аналитиков, число бронирований жилья для отдыха на Рождество Христово на 2022 год увеличилось на 16 процентов относительно прошлого года. По сравнению с 2020 годом спрос на путешествия в Москву вырос на 800 процентов, в Калининград — на 300 процентов.

Также выяснилось, что дешевле всего туристам обойдется поездка в Кисловодск. Таким образом, средние цены на размещение в отеле начинаются от 3,1 тысячи рублей за ночь. Путешествие в Ярославль выйдет самым дорогим — за сутки в гостинице придется заплатить от 8,5 тысячи рублей.

Ранее в декабре исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала оптимальную стоимость туров на российские и заграничные курорты в Новый год. Средние цены на отдых в зимние праздники варьируются в пределах 120-150 тысяч рублей на человека. В стоимость входят размещение в отеле категории четыре или пять звезд, авиабилеты и минимальная новогодняя программа.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Путин предложил ввести в России институт прекращения гражданства
В российском городе на новогодние праздники запретили продавать алкоголь
Ургант высмеял Жириновского за предложение перенести новогодние каникулы
Юрий Лоза рассказал о пенсии и пожаловался на невозможность платить за жилье
Матери погибшего под декорацией артиста Большого театра выплатят миллион рублей
К бывшему главе российского города пришли с обысками
Власти предсказали замедление роста цен на автомобили
В Госдуме оценили реакцию США и ЕС на решение суда о ликвидации «Мемориала»
Девушка набрала 12 килограммов и обрадовалась
На Украине предложили обложить спецпошлиной топливо из России
Директор школы рассказала подробности о замерзшем насмерть российском школьнике
Перечислены возможные в 2022 году военные конфликты
В России заявили о способности ударить по Киркенесу и Верде
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter