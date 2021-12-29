Уголовное дело Софьи Сапеги передали в суд

Генеральная прокуратура Белоруссии передала в суд уголовное дело в отношении арестованной в Минске россиянки Софьи Сапеги. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Как утверждает обвинение, во время следствия россиянка выполнила все обязательства, которые были предусмотрены досудебным соглашением о сотрудничестве. «Оказанное ей содействие имело существенное значение в изобличении других соучастников противоправных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время суда Сапега останется под домашним арестом. Сведений о дате и времени первого заседания по ее делу пока не поступало.

Софья Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Это случилось после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту. На допросе девушка призналась под камеру, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Ее обвинили по статьям о разжигании ненависти, угрозе в адрес правоохранителей и незаконном сборе личных данных и четырем другим статьям уголовного кодекса.

В конце июня суд принял решение смягчить меру пресечения Протасевичу и Сапеге отпустил задержанных под домашний арест. Позже стало известно, что девушка направила президенту страны Александру Лукашенко прошение о помиловании.