Россиян предупредили о новой схеме обмана при аренде квартир

Жители Уссурийска раскрыли новую схему обмана арендаторов квартир. Речь идет о ситуации, когда на встречу хозяин жилья или его «доверенное лицо» не приходят, но просят отправить им небольшую сумму «за ключи». Об этом сообщает информационное агентство Ussurmedia.

Подробное описание способа появилось в одном из городских сообществ в Instagram. Жительница города предупредила об обмане, который становится популярным в городе.

«Нашла объявление о сдаче квартиры, договорились встретиться, чтобы посмотреть ее, — сообщила россиянка. — Потом нам говорят: “Вам бабушка покажет квартиру, я не в городе”. Мы, естественно, соглашаемся, подъехавшие к дому звоним “хозяину”. Он говорит: “Бабушка не хочет показывать, скиньте 4000 (рублей — прим. “Ленты.ру”), она вам даст ключ, сами посмотрите, потом встретимся и отдадите остальное”. Мы поняли, что это развод».

Женщина отметила, что ей пришлось ждать такси в мороз, чтобы уехать от дома, где якобы сдавалась квартира. Она посоветовала быть аккуратнее при выборе жилья. В комментариях сознательные граждане заметили, что оплачивать любые услуги можно только после заключения договора и заселения.

Ранее россиян предупредили об уголовном наказании за тайную сдачу квартир в аренду. По словам юриста адвокатского бюро Asterisk Степана Хантимирова, уголовная ответственность грозит арендодателям, которые уклоняются от уплаты НДФЛ на протяжении трех и более лет, а также в случае, если сумма неуплаченного налога превышает 2,7 миллиона рублей.