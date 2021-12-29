Российский суд оштрафовал Артемия Лебедева

Пушкинский районный суд Петербурга назначил штраф популярному блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву в размере 116 тысяч рублей за оскорбление в сети. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Наказание Лебедеву назначили за высказывания в адрес уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец, подавшей иск. В видео под названием «Электрические мотоциклы / Обзор вибраторов / Бесконечный карантин» дизайнер заявил, что должность Баранец «высосана из пальца».

Блогера оштрафовали на 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще на 66 тысяч рублей на покрытие расходов по оплате экспертизы. Сам Лебедев на судебное заседание не явился.

Отмечается, что Баранец требовала с блогера 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за причиненное оскорбление, 300 тысяч рублей в качестве компенсации за распространение персональных данных и еще 5 миллионов рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав при использовании ее фото без разрешения.

Ранее Лебедев отреагировал на проверку его поста о мощах Следственным комитетом. Дизайнер с сарказмом задал следствию несколько риторических вопросов, в которых поиронизировал над тем, что считать кощунством, и назвал богохульным полученный от СК бланк.

Пост, который намерены проверить, был опубликован в Telegram-канале Лебедева 17 декабря. В нем блогер написал, что считает созерцание мощей глупым занятием, а также удивился тому, что к мощам до сих пор выстраиваются очереди из желающих поклониться.