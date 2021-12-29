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Звезду «Уральских пельменей» не выпустили из России

Соколова из «Уральских пельменей» не пустили в Таиланд из-за долга приставам

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Артист юмористического коллектива «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов не смог вылететь за границу из России, так как пограничники отказались его выпускать. Причиной стал неоплаченный штраф. Об этом звезда проекта рассказал URA.Ru.

Агентство со ссылкой на информированный источник сообщило, что Соколова из-за долга перед приставами суммой пять тысяч рублей не выпустили из аэропорта Екатеринбурга. Артист направлялся в Таиланд, там, как уточнило издание, он собирался отдохнуть вместе с близкими.

Соколов в разговоре с URA.Ru подтвердил эту информацию. «Не выпустили из Кольцово (аэропорт Екатеринбурга — прим. "Ленты.ру") из-за штрафа в пять тысяч [рублей], да. Заплатил его прямо в аэропорту, но билеты все равно пропали», — посетовал он. Участник «Уральских пельменей» уточнил, что был вынужден купить новые билеты.

Другие подробности инцидента юморист не раскрыл. «Я не хочу комментировать [произошедшее], зачем? Это дела уже независимые ни от кого, точнее, [зависящие] только от одного человека», — заявил Соколов.

Ранее участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков вспомнил самое необычное новогоднее впечатление. Юморист рассказал о провальном опыте приготовления запеченного гуся. По словам Рожкова, приготовленное под Новый год блюдо сгорело.

Маргарита Щигарева
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