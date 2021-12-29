В Раде призвали создать союзное государство Украины и России

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива призвал создать единое государство Украины и России. Об этом он заявил эфире телеканала «Россия 1», передаетРИА Новости.

По его словам, у Москвы есть «право на территорию», которая сейчас является украинской. Парламентарий отметил, что Украина и Россия должны находиться в едином славянском союзном государстве. Помимо этого, он заявил, что близким друг другу народам следует объединиться и вместе противостоять Западу.

Ранее украинский политолог Александр Кочетков счел резонным отправку подростков на фронт в случае агрессии со стороны России. Он высказал мнение, что в войне средний уровень подготовки бойцов не так важен. Важно лишь количество обороняющихся, которые способны стрелять в сторону врага. «При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — уверен эксперт. Он добавил, что для подобной обороны подойдут как мужчины, так и женщины и подростки.

