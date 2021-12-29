Зафиксирован первый полет «Летающего штаба» США над Украиной

Самолет боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint STARS Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые появился в небе над Украиной. Его полет зафиксировал сервис Flightradar, передает Telegram-канал «Записки охотника».

Самолет поднялся с авиабазы Рамштайн и пролетел над Украиной в понедельник, 27 декабря. По данным канала, до этого Boeing E-8C Joint STARS работал только в Черном море.

Воздушное судно называют «летающим штабом» из-за его многофункциональности. Оно создано на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300 и предназначено как для отслеживания и категоризации военных целей в радиусе 200 километров, так и для управления войсками.

В сентябре, во время совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021», Boeing E-8C Joint STARS заметили у российских границ. Вместе с ним за маневрами наблюдали RQ-4 Global Hawk и Boeing P-8A Poseidon из ВВС США, Beech RC-12X Guardrail из Армейской авиации США, а также Gulfstream IV из ВВС Швеции.