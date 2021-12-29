Россиян предупредили о мошеннической схеме от имени магазинов

Мошенники начали предлагать россиянам поучаствовать в новогоднем розыгрыше денежных призов якобы от имени российских ретейлеров. О новой схеме предупреждают эксперты «Лаборатории Касперского», передает ТАСС.

Для того чтобы получить вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос — якобы для повышения качества обслуживания в магазинах. В мошеннических рассылках предлагается от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Для участия в лотерее необходимо не только ответить на вопросы, но и отправить сообщение об акции нескольким контактам. Далее злоумышленники просят заплатить один рубль за доступ к базе данных розыгрыша.

Эксперты рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не нажимать на рекламные баннеры на подозрительных сайтах, проверять адрес сайта в адресной строке перед вводом данных для оплаты, сделать отдельную карту для онлайн-шопинга и установить защитное программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что мошенники получили цифровые копии документов некоторых пользователей сервиса «Госуслуги», а затем взяли займы на них.