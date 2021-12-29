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Бизнес-омбудсмен раскритиковал закон о проверке иностранных специалистов на ВИЧ

Бизнес-омбудсмен Титов: проверка иностранных топ-менеджеров на ВИЧ оттолкнет инвесторов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Поголовная проверка всех иностранных работников в России на инфекции раз в три месяца может оттолкнуть инвесторов. Об этом РИА Новости предупредил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он поддержал утверждения Торговой палаты США и Ассоциации европейского бизнеса, которые назвали унизительным требование России об обязательном тестировании высококвалифицированных иностранных специалистов на ВИЧ и употребление наркотиков. «Иностранные коллеги в этом вопросе абсолютно правы. Проверять надо там, где есть настоящая, а не выдуманная угроза», — заявил бизнес-омбудсмен.

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При этом Титов согласился, что санитарный контроль за трудовыми мигрантами должен быть четким. «Но требование к иностранным топ-менеджерам раз в квартал подтверждать, что они не сифилитики, выглядит, мягко говоря, диковато», — резюмировал он.

29 декабря в России заработал закон, по которому трудовых мигрантов и иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить медицинские тесты. В соответствии с постановлением, практически все иностранные специалисты, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД.

Марина Совина
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