Украинец вколол пенсионерам снотворное под видом вакцины и получил срок

В Сумской области вынесли приговор украинцу, который, представившись фельдшером, вколол пожилой паре снотворное под видом вакцины от коронавируса, а затем ограбил их дом. Сообщение об этом появилось на сайте офиса генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел в небольшом селе Озаричи. Мужчина пришел к старикам и предложил им вакцинироваться от COVID-19, поскольку те находятся в зоне риска. Пенсионеры не заподозрили неладного и вскоре уснули, а украинец начал искать в доме ценные вещи.

«Когда 79-летняя женщина пришла в себя, нападающий стал наносить ей удары и требовать деньги. Не получив желаемого, он забрал мобильный телефон и банковскую карту. А убегая, поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление», — говорится в сообщении. Вскоре мужчина был схвачен полицией, осужден за разбойное нападение, поджог и хищение документов. По приговору суда он получил срок в 7,5 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Харькове 24-летний ветеран боевых действий в Донбассе пригласил свою девушку на свидание, а рассорившись, достал боевую гранату Ф-1 и пригрозил взорвать. Полиции он заявил, что таким образом пытался наладить отношения с возлюбленной.