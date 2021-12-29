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Спорт

Глава UFC назвал условие признания Нурмагомедова величайшим бойцом

Глава UFC: Нурмагомедову нужно было задержаться в промоушене, чтобы стать величайшим

Фото: Globallookpress.com

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о карьере российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Интервью с функционером опубликовано на канале THE FIGHT with Teddy Atlas в YouTube.

Глава UFC также назвал условие, при котором признал бы россиянина величайшим в истории. По его мнению, для этого Нурмагомедову нужно было подольше задержаться в промоушене. «Бойцовский бизнес крайне непрост, чтобы вставать и пахать каждый день, когда у тебя есть столько денег», — добавил Уайт.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он ушел из спорта после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020 года. Этот поединок стал для россиянина третьей защитой титула.

Алексей Гусев
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