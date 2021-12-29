Уничтожение Россией крупнейшей военной базы с наемниками в Сирии попало на видео

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии, в 25 километрах от Алеппо, одну из крупнейших сирийских военных баз с иностранными наемниками — 111-ю армейскую базу «Шейх Сулейман». Операция попала на видео, запись опубликовало близкое к Минобороны России издание «Русская Весна».

По данным издания, на «Шейх Сулейман» базировались иностранные наемники из состава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России). Там же расположены склады вооружения.

Ранее в декабре сообщалось, что российские самолеты уничтожили в Сирии Мурада Маргошвили, известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани, командира чеченских боевиков. ВКС России нанесли авиаудар по дому аш-Шишани 11 декабря, в это время рядом с домом находилось несколько внедорожников, принадлежавших, предположительно, боевикам.