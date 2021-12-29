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Байден оценил возможность встречи с Путиным одним словом

Президент США Байден оценил возможность личной встречи с Путиным словом «посмотрим»

Фото: Global Look Press/ Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден оценил возможность личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на соответствующий вопрос репортеров, глава Белого дома произнес одно слово: «посмотрим».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина наладился конструктивный и хороший диалог с его американским коллегой. Пресс-секретарь президента России отметил, что лидеры двух крупнейших государств мира не могут вести переговоры друг с другом по-другому.

До этого стало известно, что переговоры России и США по Украине и контролю над вооружениями состоятся 10 января.

Ксения Назарова
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