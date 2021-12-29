Названы худшие изобретения года

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) перечислили худшие открытия года. Об этом сообщает издание MIT Technology Review.

В материале говорится, что в 2021 году человечество полагалось на технологии так, как никогда ранее. Однако некоторые громкие изобретения были бесполезны или даже вредны для общества. В списке разочарований ученые отметили препарат Biogen для лечения болезни Альцгеймера, который продавался по цене 56 тысяч долларов, однако мог привести к серьезному отеку мозга. По словам специалистов, его создатели полагались на «суррогатные маркеры» и не смогли доказать эффективность лекарства.

Умный алгоритм для приобретения недвижимости Zillow также был назван одним из худших изобретений. Из-за системы поверхностной оценки сервис выставил на продажу сотни домов, установив заниженную стоимость. Также авторы раскритиковали активизировавшиеся в 2021 году программы-вымогатели и космический туризм, назвав последний «развлечением для миллиардеров с селфи-палками».

В заключение специалисты MIT выделили фильтры красоты, которые могут улучшить внешность человека на фотографиях. «Некоторым молодым женщинам они навязывают ложные образы, которым они не могут соответствовать», — говорится в сообщении.

В феврале Роспатент перечислил лучшие изобретения 2020 года. Первым изобретением, отмеченным ведомством, стала полиантигенная вакцина для профилактики и вспомогательного лечения туберкулеза.