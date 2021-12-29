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Яна Рудковская нарядила новогоднюю елку и вызвала восторг в сети

Яна Рудковская показала новогоднюю елку от декоратора и вызвала восторг подписчиков

Кадр: @rudkovskayaofficial

Российский продюсер Яна Рудковская показала, как нарядила дома новогоднюю елку. Результатом она поделилась в Instagram. Декор вызвал восторг у пользователей сети.

Продюсер опубликовала видео, на котором она стоит рядом с пышной елкой. Для украшения дерева Рудковская обратилась к профессиональному декоратору. На дерево повесили гирлянду и шары в красной и золотой гамме. «Наша сказочная елочка в стиле "Русский Щелкунчик"», — написала Рудковская. Она также поздравила подписчиков с наступающим Новым годом.

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Большинство подписчиков оценили праздничный интерьер, сравнив его со сказкой. «Как дома красиво и уютно», «Как всегда сочно, стильно, оригинально», «Все как в прошлом году, не удивили», «Очень красиво получилось. Декораторы постарались», «Ну, елки у Вас всегда прекрасны!» — написали в комментариях.

Однако некоторые не увидели оригинальности в декоре и посчитали его холодным. «Все как в прошлом году, не удивили», «Это все сделано не вашими руками и поэтому холодно и казенно, впрочем как всегда. У вас нет уюта, как в царстве Снежной Королевы», — отметили подписчики.

В комментариях к этой публикации пользователи раскритиковали образ Рудковской. Они не оценили ее одежду и пристыдили за образ принцессы. «Яночка, вы уже взрослая тетенька, может хватит уже наряжаться в принцесс? Это уже даже не смешно, ей-богу», — написано в комментариях.

Нина Ташевская
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