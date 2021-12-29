Захарова назвала главную угрозу энергетической безопасности Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что энергетической безопасности Украины угрожает паралич органов власти. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, причиной всех бед Киева является уничтожение национальных интересов государства западными кураторами во имя собственных целей и задач. «Энергетической безопасности Украины угрожает не Россия. И даже уже не украинская коррупция. А абсолютная дисфункция государственной системы и паралич органов власти, вызванные диктатурой Майдана», — заявила она.

Захарова отметила, что Россия является надежным энергетическим поставщиком на европейском и мировом рынке.

Ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что энергетический кризис в стране провоцируют власти. «Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями», — сказал он.