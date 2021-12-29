Бывшему главе представительства Минобороны дали пять лет за миллионный ущерб

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам бывшего начальника представительства Минобороны России Анатолия Заливина и к шести годам — экс-управляющего директора оборонного предприятия «НИИ электронных приборов» (НИИЭП) Амира Алямова, признав их виновными в должностных преступлениях и коррупции. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Они также должны возместить ущерб в сумме почти 60 миллионов рублей, причиненный военному ведомству. Алямов также лишен государственной награды, а Заливин — воинского звания. Какого — не уточняется. Кроме того, и бывший управляющий директор НИИЭП, и экс-глава представительства Минобороны лишены права занимать должности на госслужбе.

По данным спецслужбы, уголовное дело было возбуждено в ноябре 2019 года. По версии следствия, Алямов передал военному представителю взятки на общую сумму 2,3 миллиона рублей за подписание заключений с завышенными ценами на продукцию предприятия. В результате Минобороны был причинен ущерб в 60 миллионов рублей. Алямова обвинили в служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями и даче взятки, а Заливина — в получении взятки.

Алямов был задержан 11 ноября 2019 года.

Наиболее известная продукция НИИЭП — автоматика для оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У», «Искандер-М», ракетной системы залпового огня «Смерч».