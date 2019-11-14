В России арестовали главу оборонного предприятия по выпуску компьютеров

Управляющего директора Научно-исследовательского института электронных приборов (НИИЭП), входящего в госкорпорацию «Ростех», Амира Алямова заподозрили в должностных преступлениях и арестовали. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе предприятия.

Подозреваемый был задержан в Новосибирске. Там же, в здании института, прошли следственные действия. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. В НИИЭП отметили, что сейчас решается вопрос о временном руководителе.

Помимо должностных преступлений, Алямову инкриминируют дачу взятки, добавил источник агентства. Директора НИИЭП взяли под стражу на два месяца с санкции Новосибирского гарнизонного военного суда, расследованием занимаются военные следователи Следственного комитета России.

НИИЭП разрабатывает системы ближней локации в диапазоне электромагнитных волн. Предприятие также выпускает бортовые компьютеры и автоматику для различных систем вооружения и военной техники — от средств массового поражения до высокоточного ракетного и торпедного оружия.

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