Замерзший 11-летний мальчик в Дубне заблудился на улицах

11-летний мальчик, который замерз насмерть в подмосковной Дубне, перед этим заблудился на улицах города. Об этом сообщают «Известия», в распоряжении которых оказались записи камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, что в 9:12 школьник проходил возле домов № 13 и 15 на улице Программистов. Позднее мальчик обошел эти два дома и вернулся на прежнее место с другой стороны.

Кроме того, на записи видно, как ребенок сделал несколько шагов от этих домов, однако потом направился в противоположном направлении и снова обогнул те же здания. Уже в 9:27 мальчика сняла другая камера во время того, как он направлялся от двора в сторону Атомного пляжа вдоль Волги.

О смерти ребенка стало известно 27 декабря. По предварительным данным следствия, он поехал в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Позднее ни в школе, ни дома он не появился, а его мать обратилась в полицию. Отмечается, что мальчик учился в заведении для детей с ограниченными возможностями.

Тело мальчика без следов насильственной смерти нашли недалеко от реки Южная Канава. По предварительным данным, смерть наступила из-за обморожения.