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Спорт

Новичок «Спартака» рассказал об изменениях жизни в Крыму

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич о жизни в Крыму: изменилась инфраструктура, дороги

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России по футболу Даниил Хлусевич восхитился Крымским мостом. Его слова приводит Sport24.

Новичок красно-белых, родившийся в Симферополе, также рассказал о том, как поменялась жизнь в Крыму. «Изменилось многое — инфраструктура, дороги. Не в каком-то определенном городе, а во всем регионе. Взять тот же Крымский мост — невероятное сооружение», — заявил Хлусевич.

О переходе Хлусевича в «Спартак» стало известно 1 ноября, контракт футболиста с красно-белыми вступит в силу 1 января. В первой части сезона игрок выступал за тульский «Арсенал», за который провел 16 матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Хлусевич отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США не признали результаты голосования.

Алексей Гусев
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