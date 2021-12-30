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Оценена связь употребления алкоголя с низким риском заражения коронавирусом

Нарколог Казанцев: употребление алкоголя не защитит от заражения коронавирусом

Фото: Pixabay

Ученые из Питтсбургского университета выявили связь между умеренным уровнем потребления крепкого алкоголя и иммунитетом от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в статье. опубликованной на портале Medrxiv.

В исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет. Отмечается, что добровольцы, которые контактировали с носителями инфекции, но не заразились, выпивали в месяц в среднем 27 порций крепкого алкоголя. По данным экспертов, те, кто заразился, употреблял около 0,4 стопки в месяц. При этом специалистами не было выявлено никакой связи между риском заражения коронавирусом и употреблением слабых алкогольных напитков — пива или вина.

Однако, по мнению российских специалистов, несмотря на результаты исследования, ежедневное потребление спиртного даже в малых дозах может быть опасно, сообщают «Известия».

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Так, нарколог, главный врач медицинского центра «Корсаков» Алексей Казанцев усомнился в том, что алкоголь может улучшать иммунитет. «По своей практике я могу точно сказать, что он, напротив, ухудшает естественную защиту от инфекций», — сказал он. Кроме того, при ежедневном потреблении спиртных напитков есть риск возникновения зависимости, добавил он.

Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков в свою очередь отметил, что результаты исследования объясняются не усилением иммунитета из-за употребления крепких алкогольных напитков, а тем, что люди, которые выпивают, лучше переносят стресс, который вызван пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что омикрон-штамм коронавируса вряд ли появился в результате испытаний лекарств для лечения варианта дельта. Специалист скептически отнеслась к версии о рукотворном возникновении нового штамма. При этом она выдвинула версию о том, что большое количество мутаций именно омикрона может быть связано с мышами. В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому, заключила Баранова.

Марина Совина
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