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Определен уровень потребления россиянами нелегального алкоголя

«Сколково»: потребление нелегального алкоголя в России остается на «опасно высоком уровне»

Фото: pixabay.com

Потребление россиянами нелегального алкоголя остается на «опасно высоком уровне», определили эксперты центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково». Об этом пишет РБК.

Как подсчитали аналитики, объем такой продукции в 2021 году составил 26–35 процентов от всего объема потребления алкоголя в стране. Производству и обороту нелегального алкоголя способствует, в частности, пандемия коронавируса, так как люди избегают массовых скоплений людей и чаще делают покупки в небольших несетевых «магазинах у дома», многие из которых не имеют лицензий на продажу алкогольной продукции и реализуют ее «из-под полы».

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Кроме того, на рост теневого рынка влияют падение доходов граждан, высокая стоимость легальной продукции и высокая маржинальность производства нелегальной. Легальные производители не могут эффективно конкурировать в цене с продукцией теневого сегмента из-за ежегодного роста минимальной розничной цены, доли акциза и НДС.

Также пандемия коронавируса поспособствовала росту интереса россиян к самогоноварению, отмечают эксперты. Кроме того, резко вырос спрос на доставку алкогольной продукции, хотя доставка спиртного запрещена законом.

Ранее в МВД России подготовили статистические данные об уровне преступности в стране за 11 месяцев текущего года. Согласно им, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, снизилось на восемь процентов. На 9,2 процента россияне стали меньше нарушать закон под воздействием наркотиков.

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Марина Совина
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