Определен уровень потребления россиянами нелегального алкоголя

Потребление россиянами нелегального алкоголя остается на «опасно высоком уровне», определили эксперты центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково». Об этом пишет РБК.

Как подсчитали аналитики, объем такой продукции в 2021 году составил 26–35 процентов от всего объема потребления алкоголя в стране. Производству и обороту нелегального алкоголя способствует, в частности, пандемия коронавируса, так как люди избегают массовых скоплений людей и чаще делают покупки в небольших несетевых «магазинах у дома», многие из которых не имеют лицензий на продажу алкогольной продукции и реализуют ее «из-под полы».

Кроме того, на рост теневого рынка влияют падение доходов граждан, высокая стоимость легальной продукции и высокая маржинальность производства нелегальной. Легальные производители не могут эффективно конкурировать в цене с продукцией теневого сегмента из-за ежегодного роста минимальной розничной цены, доли акциза и НДС.

Также пандемия коронавируса поспособствовала росту интереса россиян к самогоноварению, отмечают эксперты. Кроме того, резко вырос спрос на доставку алкогольной продукции, хотя доставка спиртного запрещена законом.

Ранее в МВД России подготовили статистические данные об уровне преступности в стране за 11 месяцев текущего года. Согласно им, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, снизилось на восемь процентов. На 9,2 процента россияне стали меньше нарушать закон под воздействием наркотиков.