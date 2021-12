Стало известно о предсмертных записях диджея Avicii

Стало известно о предсмертных записях шведского диджея Avicii (настоящее имя — Тим Берглинг), который покончил с собой в 2018 году. Об этом сообщает портал TMZ.

В книге «Тим — официальная биография Avicii» были опубликованы цитаты из дневника артиста. Находясь на реабилитации, он написал, что дни в больнице показались ему самыми беззаботными. «Это мои настоящие каникулы, как бы удручающе это ни звучало», — говорится в дневнике Берглинга.

Он также рассказал о трудной борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. По его словам, врачи настаивали на том, чтобы он отказался от спиртных напитков как минимум на год. Некоторые специалисты утверждали, что ему можно умеренно пить и употреблять наркотики — Avicii слушал лишь их.

«Душа сбрасывает оболочку перед тем, как все начнется заново», — гласит запись, которую диджей сделал за день до самоубийства.

Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля 2018 года. В тот момент он был в городе Маскат в Омане, где навещал друзей. Ему было 28 лет.

Диджей Avicii начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире.