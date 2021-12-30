Выбран лучший боксер 2021 года

Мексиканец Сауль Альварес признан лучшим боксером 2021 года по версии американского журнала The Ring. Об этом сообщается на сайте издания.

Спортсмен получил награду второй раз в карьере. Впервые он был выбран журналом в 2019 году. «Для меня это большая честь. На ринге и за его пределами этот год стал лучшим в моей жизни. Я вошел в историю», — заявил Альварес.

7 ноября Альварес одержал победу над американцем Калебом Плантом в поединке в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Он нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира в истории суперсреднего веса. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super, Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 76,2 килограмма.

Альварес возглавляет рейтинг статистического портала Boxrec и также считается лучшим по версии редакции The Athletic. На счету мексиканца теперь 57 побед при единственном поражении. Также два поединка с его участием завершились вничью.