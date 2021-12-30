Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Р
КХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
КХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
Сегодня
16:00 (Мск)
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:15 (Мск)
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Спорт

Выбран лучший боксер 2021 года

Мексиканец Сауль Альварес признан лучшим боксером 2021 года по версии The Ring

Фото: Ariel Ojeda / Globallookpress.com

Мексиканец Сауль Альварес признан лучшим боксером 2021 года по версии американского журнала The Ring. Об этом сообщается на сайте издания.

Спортсмен получил награду второй раз в карьере. Впервые он был выбран журналом в 2019 году. «Для меня это большая честь. На ринге и за его пределами этот год стал лучшим в моей жизни. Я вошел в историю», — заявил Альварес.

7 ноября Альварес одержал победу над американцем Калебом Плантом в поединке в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Он нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира в истории суперсреднего веса. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super, Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 76,2 килограмма.

Альварес возглавляет рейтинг статистического портала Boxrec и также считается лучшим по версии редакции The Athletic. На счету мексиканца теперь 57 побед при единственном поражении. Также два поединка с его участием завершились вничью.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минфин прокомментировал возможное повышение налогов в 2022 году
Перуанские шаманы провели обряд над портретом Зеленского
В России начнут торговать лекарствами через интернет
Многодетная семья застряла в аэропорту из-за задержки рейса и оголодала
Перечислены самые модные кроссовки на 2022 год
Группа подростков подала в суд на 33 страны
Оценена необходимость военного союза России и Китая для борьбы с США
Известная журналистка указала на главные ошибки Дудя
Умерла народная артистка России Лидия Захаренко
100-летний ветеран Второй мировой войны раскрыл секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter