Лучший боксер мира победил нокаутом и стал первым абсолютным чемпионом мира

Боксер Сауль Альварес победил американца Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира

Мексиканский боксер Сауль Альварес, признанный лучшим боксером мира, одержал победу над американцем Калебом Плантом. Результаты доступны на сайте BoxingNews24.

Поединок прошел в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand в рамках боксерского шоу. Альварес нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира в истории суперсреднего веса. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super, Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал принадлежавший Планту пояс Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 76,2 килограмма.

В мае этого года мексиканец выиграл у британца Билли Джо Сондерса техническим нокаутом в восьмом раунде. Тогда он защитил титулы WBC, WBA Super и выиграл титул WBO.

Альварес на данный момент — лучший боксер в мире. Он возглавляет рейтинг статистического портала Boxrec и также считается лучшим по версии редакции The Athletic. На счету мексиканца теперь 57 побед при единственном поражении. Также два поединка с его участием завершились вничью.