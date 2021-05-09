Лучший боксер мира Альварес прокомментировал защиту чемпионских титулов

Мексиканец Сауль Альварес, на данный момент являющийся лучшим боксером мира, в эфире стриминга DAZN прокомментировал победу над британцем Билли Джо Сондерсом.

Альварес заявил, что не ожидал такого тяжелого поединка. Он добавил, что осознал свою победу после того, как повредил британцу лицо в области щеки. «Я работаю с лучшим тренером в мире и прогрессирую от боя к бою», — подчеркнул спортсмен.

Мексиканец выиграл у Сондерса техническим нокаутом в восьмом раунде. Таким образом, Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и завоевал пояс WBO в весовой категории до 76,2 килограмма.

Альварес на данный момент — лучший боксер в мире. Он возглавляет рейтинг статистического портала Boxrec и также считается лучшим по версии редакции The Athletic. На счету мексиканца теперь 56 побед при единственном поражении. Также два поединка с его участием завершились вничью.