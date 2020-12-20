Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил суперчемпиона мира, представителя Великобритании Каллума Смита в главном бою турнира в американском Сан-Антонио. Видео появилось в Twitter Dazn Boxing.

This jab fake from Canelo to set up the uppercut 👏 pic.twitter.com/gsr4Itvjb6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020 Dazn Boxing

Callum Smith had to laugh after Canelo dodged his punches in the 12th Round 😂 pic.twitter.com/vXnfMZSBYE — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020 Dazn Boxing

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей — 119-109, 119-109, 117-111. Альварес завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Спортсмен одержал 54-ю победу в профессиональной карьере. Мексиканец уступал лишь однажды. Последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года. Тогда Альварес одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым и завоевал пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Смит является чемпионом мира по версии WBA Super во втором среднем весе. Он потерпел первое поражение в 28 поединках.