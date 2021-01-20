Названа дата нового боя лучшего боксера мира

Мексиканский боксер Сауль Альварес вернется к выступлениям в феврале. Об этом сообщает The Athletic.

30-летний мексиканец проведет поединок 27 февраля против турецкого боксера Авни Йылдырыма. Альваресу предстоит защищать два титула: пояс чемпиона в среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и пояс от Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Альварес на данный момент — лучший боксер в мире. Он возглавляет рейтинг статистического портала Boxrec и также считается лучшим по версии редакции The Athletic.

В декабре 2020-го мексиканец удержал титулы в поединке с Каллумум Смитом. Альварес одержал победу решением судей.

На счету Альвареса 54 победы при единственном поражении. Также два поединка с его участием завершились вничью.