Сибирские торговые центры начали проверять после сообщений о минировании

Спецслужбы проверяют здания торгово-развлекательных центров в Новосибирске после сообщений о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Сообщается, что во многие ТЦ города ранним утром поступили сообщения с угрозами терактов. По данным местных СМИ, сообщения о теракте поступили в 6:00. Во многих магазинах ещё не началась работа, поэтому вывели только сотрудников магазинов.

Известно об эвакуации по меньшей мере десяти торговых центров: «Ройял Парк», «Галерея Новосибирск», «Река», «Аура», «Континент» и другие. На место прибыли спасательные службы, они проверяют здания на предмет взрывоопасных предметов.

«Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. С учетом предпраздничных дней правоохранительные органы прикладывают максимальные усилия для оперативного завершения проверок», — пояснили в пресс-службе. Отмечается, что в данный момент правоохранители пытаются установить личности тех, кто отправил сообщения.

Ранее стало известно, что саратовский аэропорт «Гагарин» эвакуировали после сообщения о минировании. Сообщение о минировании поступило на почту аэропорта. Пассажиров срочно эвакуировали, на месте провели «мероприятия, связанные с обеспечением безопасности»