В Таджикистане задержали высланного из России бойца ММА

Высланного из России таджикского бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева задержали по прилете в Душанбе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Таджикистан».

На родине Чоршанбиева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 («Возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды») и 307 («Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя») Уголовного кодекса Таджикистана. Отмечается, что при наличии отягчающих обстоятельств ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

