Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Таджикистане задержали высланного из России бойца ММА

Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева задержали по прилете в Душанбе

Фото: @chchorshanbiev_pm

Высланного из России таджикского бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева задержали по прилете в Душанбе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Таджикистан».

На родине Чоршанбиева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 («Возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды») и 307 («Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя») Уголовного кодекса Таджикистана. Отмечается, что при наличии отягчающих обстоятельств ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
На Западе описали возможный сценарий третьей мировой войны
В Таджикистане задержали высланного из России бойца ММА
На Украине суд открыл дело по иску Януковича к Раде
Путин подписал закон о ликвидации владельцами предприятий ущерба экологии
Стали известны новые подробности о семье замерзшего в Подмосковье мальчика
На берегах Карибов заметили скопление роскошных яхт миллиардеров
Россиянам поднимут прожиточный минимум
В России объяснили интерес к истребителю Checkmate
Объявлен секс-символ года среди музыкантов
Девушка отказалась звать сестру на свадьбу из-за одного условия родителей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter