Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Р
КХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
КХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
0:0
1-й период
live
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:15 (Мск)
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Спорт

Звезду поп-MMA депортировали из России

Таджикского бойца Чоршанбиева депортировали из России за нарушение правил въезда в страну

Фото: @chorshanbiev_pm

Таджикский боец смешанного стиля (MMA) Чоршанбе Чоршанбиев депортирован из России после задержания за опасное вождение в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах заявил, что спортсмен выдворен из страны по постановлению Останкинского суда. Причиной стало нарушение правил въезда в Россию.

Звезда турниров поп-MMA Чоршанбиев нарушил правила дорожного движения, передвигаясь по Лефортовскому тоннелю в Москве на Toyota Camry 6 декабря. Боец не предъявил водительского удостоверения, которое действует на территории Российской Федерации. Также при спортсмене не оказалось полиса ОСАГО.

Чоршанбиев известен по боям в российских промоушенах Hardcore Fighting, Hype Fighting Championship. Поединки этих турниров пользуются популярностью в YouTube. В Instagram у Чоршанбе 417 тысяч подписчиков.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Подсчитана стоимость новогоднего подарка от Лукашенко для Путина
Переехавшая из России в США блогерша развеяла популярный миф об американцах
Российским компаниям разрешат платить налоги по-новому
Дождь из белых окуней прошел в американском городе
Звезду поп-MMA депортировали из России
Украинcкий священник попросил прихожан не умирать зимой
Кадыров раздал бойцам автомобили Mercedes и миллионы рублей
Российского автогиганта вернули из зарубежного офшора в страну
Убийство беременной россиянки раскрыли спустя 12 лет
Российские шлагбаумы оказались источником киберугрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter