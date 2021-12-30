Звезду поп-MMA депортировали из России

Таджикский боец смешанного стиля (MMA) Чоршанбе Чоршанбиев депортирован из России после задержания за опасное вождение в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах заявил, что спортсмен выдворен из страны по постановлению Останкинского суда. Причиной стало нарушение правил въезда в Россию.

Звезда турниров поп-MMA Чоршанбиев нарушил правила дорожного движения, передвигаясь по Лефортовскому тоннелю в Москве на Toyota Camry 6 декабря. Боец не предъявил водительского удостоверения, которое действует на территории Российской Федерации. Также при спортсмене не оказалось полиса ОСАГО.

Чоршанбиев известен по боям в российских промоушенах Hardcore Fighting, Hype Fighting Championship. Поединки этих турниров пользуются популярностью в YouTube. В Instagram у Чоршанбе 417 тысяч подписчиков.