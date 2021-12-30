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Citroen отозвал рекламу из-за харассмента

Citroen отозвал рекламу в Египте с местным певцом из-за обвинений в пропаганде харассмента

Кадр: ع.د-حالات واتس / YouTube

Citroen отозвал рекламу в Египте после того, как она вызвала широкий общественный резонанс и обвинения в пропаганде харассмента. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Французский производитель автомобилей Citroen отозвал рекламу с участием местного египетского певца Амра Диаба после того, как она вызвала реакцию египетской общественности. В четверг, 30 декабря, компания удалила ролик из официальных аккаунтов в социальных сетях и видеохостингах.

По сюжету ролика, 60-летняя поп-звезда использует камеру, установленную в зеркале заднего вида автомобиля, чтобы тайно сфотографировать женщину, переходящую дорогу перед автомобилем. Женщина явно не дает своего согласия на фотографию, но Диаб улыбается в кадре, когда фото появляется на его телефоне. Затем он приглашает женщину сесть к нему в машину.

«Мы принимаем решение отозвать эту версию рекламного ролика и приносим наши искренние извинения всем, кого мы могли оскорбить этой рекламой», — написал Citroen в заявлении, опубликованном в их аккаунте в Instagram.

Реклама появилась в социальных сетях в стране, где около 90 процентов женщин в возрасте от 18 до 39 лет признались, что как минимум один раз подвергались харассменту. Опрос проводился в 2019 году исследовательским центром Arab Barometer.

23 декабря компания «Ситимобил» ввела новые правила, по которым водителям запретили говорить с пассажирками на личные темы, дотрагиваться до них и делать комплименты или намеки сексуального характера. Введение новых положений последовало за выходом подкаста «Дочь разбойника» Анастасии Красильниковой, в котором та подняла проблему насилия в такси.

Ранее шесть сотрудниц завода Tesla в Калифорнии подали иск в суд против компании, пожаловавшись на сексуальные домогательства. Женщины связывают такое положение дел в компании с поведением главы Tesla Илона Маска, который якобы постоянно отпускал пошлые шутки.

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Дмитрий Сотак
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