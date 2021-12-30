Суд повторно арестовал лишившегося миллиардов рублей бывшего депутата Госдумы

Фрунзенский районный суд Владивостока повторно вынес решение о заочном аресте на два месяца объявленного в международный розыск экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука, которого ранее лишили 38 миллиардов рублей — активы на эту сумму были изъяты в доход государства. Об этом в четверг, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

24 декабря сообщалось, что Приморский краевой суд принял решение отменить постановление о заочном аресте после рассмотрения апелляционный жалобы защиты экс-парламентария. Спустя шесть дней бывшего депутата арестовали повторно.

26 ноября Следственный комитет России (СКР) сообщил о заочном предъявлении обвинения Сопчуку по двум статьям УК РФ — незаконном предпринимательстве и отмывании денег. После этого его объявили в международный розыск.

По версии следствия, с 2011 года Сопчук совмещал коммерческую и законодательную деятельность в нарушение закона. Чтобы скрыть это, депутат назначил руководителем своей компании доверенное лицо, но сам являлся фактическим совладельцем предприятия. Сопчук предоставил своей фирме займы на один миллиард рублей.

При осуществлении коммерческой деятельности депутат незаконно пользовался статусом представителя власти для покровительства своей фирме. У него конфисковали активы на 38 миллиардов рублей.