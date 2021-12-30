Президент Эстонии запланировал визит на Украину

Президент Эстонии Алар Карис планирует посетить Украину с официальным визитом в начале 2022 года. Об этом пишет ERR со ссылкой на пресс-службу эстонского лидера.

По данным ведомства, этот вопрос обсуждался на встрече политика с главой представительства ЕС в Киеве Мати Маасикасом. В ходе встречи было заявлено, что Украина сейчас особенно нуждается в европейской поддержке, в том числе из боевых действий в Донбассе. «Украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз», — сказал Карис.

Он также выразил поддержку украинской территориальной целостности, заверив, что ответственность за подрыв безопасности в Европе несут исключительно российские власти. «Эстония поддерживает стремление Украины на пути к ЕС и право украинцев самим решать, в каких союзах они хотят состоять», — заключил глава государства.

Ранее, 28 декабря Алар Карис заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что готов совершить визит в Москву, если получит приглашение от российских властей. При этом политик указал, что считает переговоры России со всеми странами НАТО сразу предпочтительнее, нежели отдельные встречи.