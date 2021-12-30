Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка побывала в Анапе и возмутилась «вечно недовольными» соотечественниками

Россиянка назвала мнение о «совковых» отелях на российском юге заблуждением

Кадр: Саша Коновалова / Яндекс.Дзен

Россиянка побывала в Анапе и призвала не воспринимать всерьез стереотипы об отечественных курортах. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора, многие до сих пор считают российский юг непрестижным местом для отпуска и предпочитают ехать в Турцию или Египет. Среди самых распространенных заблуждений она назвала мнение о том, что все гостиницы непременно «совковые», а местные люди стремятся «драть деньги» с отдыхающих.

Как рассказала автор, в Анапе есть множество современных отелей, работающих по системе «все включено». При этом россиянка отметила, что многие туристы все равно остаются «вечно недовольными». «Дешевые отели — плохо, "совок". А современные, в которых придраться не к чему, не нравятся из-за цены», — возмутилась она.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня

По мнению путешественницы, зачастую у россиян слишком завышенные требования к гостиницам — большинство желает остановиться в пятизвездочном отеле у моря с новым ремонтом, лобстерами на завтрак и ужин, при этом заплатив за такое размещение 1000 рублей в сутки.

«Мне кажется, что у нашего юга есть будущее. Но оно наступит только тогда, когда люди станут чуть добрее, снисходительнее и позитивнее», — заключила она.

Ранее в августе туристка бюджетно отдохнула в Сочи и призвала быть добрее к российскому югу. По словам путешественницы, поначалу она опасалась ехать в Сочи из-за недавних ливней и высокой загрузки. Но из-за ограниченного бюджета и истекающего срока загранпаспорта россиянка передумала и решила побывать на Черном море.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал Европе большие объемы газа после запуска «Северного потока-2»
Суд оставил в СИЗО главного инженера Листвяжной и гендиректора СДС-Уголь
Определен уровень потребления россиянами нелегального алкоголя
Россияне оценили идею сделать 31 декабря выходным
Парень необычно отомстил религиозной семье за навязывание веры
В российском городе после гибели женщины организовали отлов бродячих собак
Россиянка побывала в Анапе и возмутилась «вечно недовольными» соотечественниками
Россиянам рассказали об изменениях с 1 января
Блогерша назвала главную ошибку при умывании
Украинский депутат отреагировал пословицей на переговоры России и США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter