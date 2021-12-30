Россиянка побывала в Анапе и возмутилась «вечно недовольными» соотечественниками

Россиянка побывала в Анапе и призвала не воспринимать всерьез стереотипы об отечественных курортах. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора, многие до сих пор считают российский юг непрестижным местом для отпуска и предпочитают ехать в Турцию или Египет. Среди самых распространенных заблуждений она назвала мнение о том, что все гостиницы непременно «совковые», а местные люди стремятся «драть деньги» с отдыхающих.

Как рассказала автор, в Анапе есть множество современных отелей, работающих по системе «все включено». При этом россиянка отметила, что многие туристы все равно остаются «вечно недовольными». «Дешевые отели — плохо, "совок". А современные, в которых придраться не к чему, не нравятся из-за цены», — возмутилась она.

По мнению путешественницы, зачастую у россиян слишком завышенные требования к гостиницам — большинство желает остановиться в пятизвездочном отеле у моря с новым ремонтом, лобстерами на завтрак и ужин, при этом заплатив за такое размещение 1000 рублей в сутки.

«Мне кажется, что у нашего юга есть будущее. Но оно наступит только тогда, когда люди станут чуть добрее, снисходительнее и позитивнее», — заключила она.

Ранее в августе туристка бюджетно отдохнула в Сочи и призвала быть добрее к российскому югу. По словам путешественницы, поначалу она опасалась ехать в Сочи из-за недавних ливней и высокой загрузки. Но из-за ограниченного бюджета и истекающего срока загранпаспорта россиянка передумала и решила побывать на Черном море.