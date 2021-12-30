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Украинец собрал ассорти из прививок ради бесплатного пребывания в больнице

В Харькове украинец поставил себе 15 доз вакцин от COVID-19

Фото: Eric Gaillard / Reuters

В Харькове местный житель Алексей Сукач собрал себе «ассорти» из 15 доз различных вакцин от коронавируса ради бесплатного пребывания в больнице. Об этом сообщает телеканал «2+2».

Украинец решил поставить себе такое количестве прививок от COVID-19 после того, как семейный врач Оксана Иващенко пообещала мужчине предоставить взамен направление на бесплатное пребывание в харьковской больнице.

Отмечается, что таким образом доктор решила повысить себе рейтинг на медицинском портале Helsi, где это можно сделать, увеличивая число произведенных вакцинаций.

Ранее депутат Верховной Рады Николай Тищенко похвастался необычной прививкой от коронавируса. Отвечая на вопрос журналистки о том, каким препаратом он прививался от COVID-19, парламентарий заявил, что «вакцинировался ковидом».

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Георгий Нестеров
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