Женщина вывесила нижнее белье сушиться на шоссе и навлекла гнев соседей

Женщина пожаловалась на раздражающие привычки своих соседей и вызвала споры среди пользователей сети. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Mumsnet.

Анонимная юзерша рассказала, что постоянно сталкивается с неуважительным поведением со стороны живущей по соседству семьи. Так, например, они громко слушают музыку, сидя в автомобиле рядом с домом, а также много курят, чем навлекают на себя гнев местных жителей.

Кроме того, по словам автора поста, соседка регулярно вывешивает нижнее белье на сушилку прямо на шоссе, а не на заднем дворе. «Я могу смириться с любым шумом, но почему мы все должны смотреть на их грязное белье? Почему они просто не могут сушить одежду на заднем дворе, как и все нормальные люди? Или я придираюсь?» — написала женщина.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к высказыванию блогерши. Так, одни сочли ее недовольства оправданными. «Меня бы тоже это разозлило!», «Как минимум — это не очень опрятно», «Я понимаю вас, потому что такие мелочи очень раздражают», «Полное неуважение к окружающим», — писали они.

В то же время другие юзеры раскритиковали поведение автора публикации. «Может стоит перестать быть сукой?», «Возможно, на заднем дворе у них недостаточно солнечного света», «Какая же ты душная», «Я в шоке, неужели такие соседи еще существуют?», «Всем наплевать на твои возмущения», — высказывались комментаторы.

В апреле супружеская пара с тату во все тело столкнулась с ненавистью соседей. Британцы Энни и Пол Риггс (Annie и Paul Riggs) признались, что на протяжении 17 лет «живут в аду» из-за постоянных нападок со стороны соседей. По их словам, окружающие люди невзлюбили их за внешность, а именно, за татуировки и пирсинг.