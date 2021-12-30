Россиянам назвали способ побороть гипертонию

Справиться с гипертонией помогут четыре простых физических упражнения. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные исследования, опубликованного в Европейском журнале профилактической кардиологии.

По словам ученых, лучше всего в борьбе с высоким давлением помогают ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание.

Согласно исследованию, людям с гипертонией «рекомендуется заниматься аэробными упражнениями средней интенсивности не менее 30 минут, такими как ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или плавание 5-7 дней в неделю в течение не менее 150 минут в неделю».

Кроме того, авторы научной статьи советуют изменить пищевые привычки: сократить потребление соли, кофеина и алкоголя, бросить курить и избавиться от лишнего веса.

Ранее ученые из Американской кардиологической ассоциации сообщили, что фисташки могут помочь в борьбе с гипертонией. специалисты пришли к выводу, что благодаря фисташкам удалось значительно снизить общее периферическое сопротивление. Кроме того, повысился сердечный выброс и улучшились некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.