Названы способы разделить имущество без расторжения брака

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с «Пятым каналом» назвал два способа, как супруги могут разделить имущество без необходимости расторгать брак.

Первый случай подходит для тех, кто может договориться со своей второй половиной о том, кому и что должно отойти в случае раздела. При этом составляется соглашение, в котором четко прописано что и кому будет принадлежать. Такую бумагу необходимо заверить нотариально, иначе она не будет считаться действительной. Такой метод позволит уладить все вопросы.

В случае, если пара все-таки не может прийти к единому мнению на счет раздела имущества, помочь им в этом может суд. При подаче искового заявления нужно будет перечислить все пункты имущества, которые подлежат разделу, а также каждый из супругов должен указать, что он считает необходимым оставить себе, а что передать другой стороне. Адвокат подчеркнул, что помимо прочего разделу также подлежат денежные средства, которые были нажиты в период брака.

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, благодаря которым граждан начнут по-новому женить и разводить. Теперь, чтобы оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребенка, можно обратиться в любой ЗАГС. То же самое касается регистрации усыновления, смерти, перемены ФИО или получения справок и повторных свидетельств.