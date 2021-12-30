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В Минпросвещения ответили на предложение продлить школьникам каникулы

Минпросвещения: решение о продлении школьных каникул регионы России принимают сами

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Министерстве просвещения ответили на предложение продлить российским школьникам каникулы до 16 января 2022 года включительно. Об этом в четверг, 30 декабря, со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства пишет ТАСС.

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Там отметили, что решение о сроках принимают сами российские регионы, исходя из ситуации с коронавирусом.

«Министерство находится в постоянном контакте и продолжит контроль и совместную работу с регионами, с органами здравоохранения и с депутатским корпусом», — заявили в Минпросвещения и уточнили, что острых вспышек заболевания COVID-19 в школах на сегодняшний день не наблюдается.

Ранее с просьбой продлить период неучебных дней с целью «недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса» выступила первый замглавы думского комитета Яна Лантратова.

24 декабря глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что продлевать на несколько дней зимние каникулы в российских школах из-за пандемии COVID-19 не планируется. По словам министра, учебный процесс возобновят в срок и в очном формате.

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Евгения Куликова
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