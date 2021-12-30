Покупка россиянином ножа для убийства своей семьи в Канске попала на видео

Россиянин, который в Канске убил жену и двоих детей, а потом свел счеты с жизнью, долго выбирал нож для убийства. Видео процесса попало в сеть. Запись обнаружили расследующие это дело следователи Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю в одном из магазинов города.

На кадрах видно, что мужчина сомневался в выборе, для проверки качества ножа он резал им бумагу на весу. Этот кусок бумаги, весь уже изрезанный, он достал из внутреннего кармана и потом туда же спрятал. Перед покупкой ему пришлось опробовать и сравнить несколько ножей.

Запись сделана за день до расправы утром 27 декабря. Следователи полагают, это может означать, что план убийства у мужчины созревал давно.

Ранее сообщалось, что семью из четырех человек, в том числе двоих детей, убили в городе Канске на востоке Красноярского края. Региональный СКР сообщил, что тела мужчины, женщины и двоих детей были обнаружены без признаков жизни и с ножевыми ранениями. Позже появилась версия, что мужчина убил жену и детей на фоне бракоразводного процесса.